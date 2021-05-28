Агент рассказал, останется ли Эдер в «Локомотиве»

Луи Эванс, агент нападающего «Локомотива» Эдера, рассказал о ситуации клиента. Контракт чемпиона Европы 2016 года с московским клубом истекает летом 2021 года.

«Эдер покидает «Локомотив». Скорее всего, он не продолжит карьеру в России, а вернется в Европу», — сказал Эванс «СЭ».

В прошедшем сезоне Эдер принял участие в 26 официальных матчах за «Локомотив», в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Эдеру 33 года, за московский клуб он выступает с 2017 года.

(Сергей Федоров)