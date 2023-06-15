Агент Медины: «Как вы себе представляете переход Хесуса из ЦСКА в «Спартак»?»

Футбольный агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины Ренато Биттар прокомментировал интерес «Спартака» к футболисту.

«Впервые слышу об интересе «Спартака». Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе», — заявил агент Metaratings.ru .

В минувшем сезоне 26-летний парагваец провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.