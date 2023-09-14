Агент Масоэро рассказал, что игрок может вновь оказаться в РПЛ

Рикардо Алонсо, агент защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро, предположил, что игрок вновь может перейти в клуб РПЛ.

«Конечно, Масоэро может вновь оказаться в РПЛ. Это футбол, как вы знаете. В будущем все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Алонсо.

Масоэро выступал за «Пари НН» с 2021 по сентябрь 2023 года. 28-летний аргентинец провел за клуб 58 матчей, отметившись 1 результативной передачей.