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Сегодня, 13:15

Осинькин: «Внешне отставка Ташуева вызывает меньше всего понимания. А с «Факелом» Евсеева было трудно даже «Зениту»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью обозревателю «СЭ» прокомментировал отставки коллег-тренеров из РПЛ в нынешнем сезоне.

— За семь туров — уже три тренерские отставки: Сергей Ташуев, Иржи Ярошик, Вадим Евсеев. Вызывает ли какая-то из них чувство протеста?

— Меньше всего знаю ситуацию в «Оренбурге». Там были результаты, которые к этому, наверное, привели. У Ташуева в «Ахмате» только что было пятое место, и увольнять после четвертого тура... Внешне эта отставка вызывает меньше всего понимания. Может, были какие-то вещи, которые не лежали на поверхности.

Евсеева убрали из Воронежа как раз после матча с нами. Второй тайм с нами у них не получился, но я готовился к игре и хочу спросить — кому было легко с «Факелом»? Даже «Зениту» было трудно! При том что были проблемы в комплектовании. Многих команда потеряла, а люди, которые пришли, должны еще почувствовать ее специфический стиль. Из всех этих отставок не вижу такой, которая явно напрашивалась. Судить не могу, это сложные вещи со множеством неизвестных нам вводных. Но всегда переживаешь за коллег.

Игорь Осинькин. «Смогу ли работать в топ-клубе? Никаких комплексов нет, но мне интересно в Самаре!» Интервью Игоря Осинькина

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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