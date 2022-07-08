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Сегодня, 13:04

В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна.

— Сейчас обострилась история с возможным уходом Федуна. Вы это комментируете примерно каждую неделю, но нужен апдейт.

— Это будет удивительно, но я процитирую Германа Ткаченко, который сказал, что уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна. Что сказал Леонид Арнольдович, мы распространили его заявление, что он занимается «Спартаком» и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт.

— Поедет ли команда на ретро-матч?

— Не сможет, потому что это пересекается с тренировкой и пресс-конференцией.

27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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