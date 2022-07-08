В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в беседе с «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе владельца клуба Леонида Федуна.
— Сейчас обострилась история с возможным уходом Федуна. Вы это комментируете примерно каждую неделю, но нужен апдейт.
— Это будет удивительно, но я процитирую Германа Ткаченко, который сказал, что уход Федуна зависит исключительно от самого Федуна. Что сказал Леонид Арнольдович, мы распространили его заявление, что он занимается «Спартаком» и никуда не уходит. На этом вопрос закрыт.
— Поедет ли команда на ретро-матч?
— Не сможет, потому что это пересекается с тренировкой и пресс-конференцией.
27 июня Леонид Федун, который занимал пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покинул должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.
Сам Федун заявил, что эта ситуация не повлияет на футбольный клуб.
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15
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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