Агент Кварацхелии рассказал, какие европейские клубы хотели приобрести игрока «Рубина»
18:01
Агент полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии Мамаука Джугели рассказал, какие европейские клубы хотели приобрести молодого грузина.
— Один-два года ему еще надо, прежде чем уезжать в Европу. — сказал агент в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — В это межсезонье были предложения от пяти клубов: «Торино», «Сассуоло», «Зальцбург», «Гент» и «Удинезе». Но я знаю, что «Рубин» пока не готов его отдавать. Ему еще нужно набираться опыта.
Посмотрите, как поступил Алексей Миранчук. Поиграл здесь, выиграл много трофеев, стал лидером. И только потом уехал в «Аталанту». Умный мальчик.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=7aKoKEOtHdw&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel
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