«Локомотив» не имеет опции отзыва Ракова из аренды в «Крыльях Советов»
Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном отзыве игрока в расположение «Локомотива».
«У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов», — сказал Кузьмичев «СЭ».
В этом сезоне 20-летний Раков забил 4 гола в 3 матчах за самарцев.
Новости