6 августа, 10:55

«Локомотив» не имеет опции отзыва Ракова из аренды в «Крыльях Советов»

Артем Бухаев
Корреспондент

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном отзыве игрока в расположение «Локомотива».

«У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Раков забил 4 гола в 3 матчах за самарцев.

Вадим Раков
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Самарони

    А для чего он тогда нужен был бы в КС? Чтобы один круг притереться и начать играть, а потом отдать обратно? Нет уж. Либо сезон в Локо, либо сезон в КС. Да и вообще, кто в КС заиграл и после перехода сразу закрепился в Локо (Харлачёва и Игнашевича не берём, это было ООООООчень давно)? Сарвели, Салтыков? Оба полируют лавку. Только Пиняй. Поэтому даж если ракова Локо вернёт сейчас, не факт, что дадут играть.

    06.08.2025

  • m_16

    Леонченко - ставленник Газпрома!

    06.08.2025

  • hovawart645

    Тяжелое наследие царского режима!)

    06.08.2025

  • fell62

    карма от бабы Оли )))

    06.08.2025

  • Степочкин

    Раков в ЦСКА хочет по последнему инсайду))

    06.08.2025

  • hovawart645

    Ну и хреново! Опять наш менеджмент косячит! Предусматривать надо все возможные вероятности - травмы, дисквалификации! Опять Леонченко мышей не ловит.

    06.08.2025

    • Шатов уверен в чемпионстве «Зенита» в этом сезоне

    Кузьмичев прокомментировал информацию о возможной лудомании Ракова: «Вбросы входят в стоимость входного билета»
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

