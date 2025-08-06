«Локомотив» не имеет опции отзыва Ракова из аренды в «Крыльях Советов»

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Крыльев Советов» Вадима Ракова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном отзыве игрока в расположение «Локомотива».

«У Вадима аренда до конца сезона. Без права отзыва. «Локомотив» не может вернуть его даже в зимнее трансферное окно? Если на то не будет доброй воли «Крыльев Советов», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В этом сезоне 20-летний Раков забил 4 гола в 3 матчах за самарцев.