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Бывший тренер «Рубина» Билялетдинов прокомментировал возможное возвращение Бердыева в РПЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Сложно сказать, как это сложится в долгосрочной перспективе. У любого тренера равнозначные шансы как на успех, так и на неудачу. Многоопытный или малоопытный — одинаковые шансы», — цитирует бывшего специалиста «Спорт день за днем».

Вчера, 23 ноября, иранский «Трактор» в своих социальных сетях сообщил, что 70-летний специалист подал в отставку. По информации источника, Бердыев в ближайшее время возглавит «Сочи».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/eks-trener-rubina-o-vozvrashchenii-berdyeva-v-rpl-slozhno-skazat-kak-eto-slozhitsya-v-dolgosrochnoy-

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Ринат Билялетдинов
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2
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3
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5
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
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8
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