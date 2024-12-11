Агент Кривцова заявил, что футболистом интересуются много европейских клубов
Футбольный агент Младен Гргич заявил, что на полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова есть спрос в Европе.
«Могу сказать, что есть много конкретных клубов, интересующихся Никитой. Если «Краснодар» хочет дать ему шанс играть в Европе, он может уехать, есть клубы, которые его хотят», — цитирует Гргича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел за «Краснодар» 22 матча во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.
Контракт Кривцова с «быками» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: РБ Спорт
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|
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Рубин
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