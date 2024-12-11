Озбилиз — о Макгиди в «Спартаке»: «С ним всегда было смешно»

Бывший игрок «Спартака» Арас Озбилиз в комментарии для «СЭ» рассказал о своем отношении к экс-полузащитнику красно-белых Эйдену Макгиди.

«Очень хороший был игрок, техничный, быстрый, резкий. Иногда общаемся с ним, очень редко, но бывает. Он очень смешной человек, очень сложный был у него английский, не легко понимать, как они говорят в Ирландии. Всегда шутил, что по два раза ему надо говорить. Всегда смешно было с ним: на тренировке, в автобусе, в раздевалке», — сказал Озбилиз «СЭ».

Озбилиз выступал за «Спартак» с 2013 по 2015 год. Всего за клуб армянский футболист провел 39 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Макгиди играл за московский клуб с августа 2010 по январь 2014 года. Ирландец провел за красно-белых 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.

Александр Абустин