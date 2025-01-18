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В «Динамо» сообщили, что Тюкавин присоединился к команде на сборах: «Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней»

В «Динамо» сообщили, что Тюкавин присоединился к команде на сборах
Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего Константина Тюкавина.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист пропускает начало первого сбора из-за болезни.

«Тюкавин прибыл на сбор в Катар и начал заниматься по индивидуальной программе. Самочувствие и настроение хорошее, повышенной температуры нет. Ожидаем возвращение в общую группу через пару дней», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Тюкавин в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

Константин Тюкавин
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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