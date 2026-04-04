Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Неудачно сыграли во втором тайме с «Оренбургом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре РПЛ.

«Почему не смогли победить? Неудачно сыграли во втором тайме. Допустили ошибки в обороне. Результат по игре. Соперник дважды отыгрался и завоевал очко, а мы потеряли два балла. Мы вели 2:0, но упустили победу», — сказал Пивоваров.

«Динамо» (31 очко) занимает седьмое место в РПЛ. К концу тура бело-голубых могут обойти «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» (19 очков) остается на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Оренбург» 11 апреля на выезде сыграет с «Рубином». «Динамо» 13 апреля в гостях встретится с «Акроном».