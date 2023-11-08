Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Англии

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ», кто из российских игроков может потянуть уровень английской премьер-лиги.

«Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем», — сказал Аршавин «СЭ».

Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.