Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Англии
Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос «СЭ», кто из российских игроков может потянуть уровень английской премьер-лиги.
«Скорее всего, не хватает уровня, хотя Головин мог бы потянуть — только он. Может, Захарян, но со временем», — сказал Аршавин «СЭ».
Аршавин выступал за «канониров» с 2009 по 2013 год. Он провел за лондонский клуб 144 матча, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.
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|16
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|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
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|
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|3
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|11.11
|14:00
|
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|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
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|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
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|
Спартак – Ростов
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3
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