Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:19

Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Кассьерра отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press

Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что его футболист отказался от перехода в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» — заявил представитель игрока Sport24.

В составе питерского клуба Кассьерра провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

25-летний нападающий перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-01-agent-kassyerry-my-otklonili-predlozheniye-al-khilyalya-zenit-ne-otpuskayet-mateo-i-on-sam-ne-khochet-ukhodit
ФК Аль-Хиляль
Матео Кассьерра
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я просто наслаждаюсь игрой». Овечкин оформил новогодний хет-трик
Все о новом клубе Роналду: 500 миллионов долларов, роль посла ЧМ-2030 и амбиции выиграть ЛЧ
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Батчи сообщил, что игрок восстановился от травмы и поедет с «Краснодаром» на сборы
Анзор Кавазашвили: «Оцениваю шансы «Спартака» на чемпионство в 65 процентов»
Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Защитник «Зенита» уйдет в «Лион», «Локо» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах команды
Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Батчи сообщил, что игрок восстановился от травмы и поедет с «Краснодаром» на сборы
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости