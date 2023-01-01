Агент Кассьерры рассказал, что нападающий «Зенита» отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Нападающий «Зенита» Кассьерра отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии

Агент нападающего «Зенита» Маттео Кассьерры Никос Петропулос сообщил, что его футболист отказался от перехода в клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

«Аль-Хиляль» заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. «Зенит» никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением.

Желаю «Зениту» снова выиграть чемпионат. Матео обязан выступить в роли главного героя. Они должны это сделать!» — заявил представитель игрока Sport24.

В составе питерского клуба Кассьерра провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

25-летний нападающий перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи».