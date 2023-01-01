Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

Агент Батчи сообщил, что игрок восстановился от травмы и поедет с «Краснодаром» на сборы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, сообщил, что футболист поедет на зимние сборы «быков» с партнерами по команде.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

24-летний анголец травмировался перед матчем 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). 7 октября 2022-го Батчи был прооперирован в Мадриде.

«Жуан поедет на сборы вместе с командой. Он восстановился», — приводит слова Мариньо Sport24.

В текущем сезоне Батчи провел четыре матча за «Краснодар» и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-01-agent-batchi-vosstanovilsya-i-poyedet-s-krasnodarom-na-sbory
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Жуан Батчи
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси, Мбаппе и другие. 10 главных героев 2022 года
«Вашингтон» разгромил «Монреаль», Овечкин оформил хет-трик
Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО
В США работника аэропорта засосало в турбину самолета
Народная милиция ЛНР заявила об уничтожении до 90 украинских военнослужащих
Читатели Die Welt возмутились новогодним обращением канцлера ФРГ Олафа Шольца
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Анзор Кавазашвили: «Оцениваю шансы «Спартака» на чемпионство в 65 процентов»
Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Защитник «Зенита» уйдет в «Лион», «Локо» закупился, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Новый главный тренер «Нижнего Новгорода» Артем Горлов рассказал о задачах команды
Камоцци: «Федун мог бы стать президентом РФС, если бы захотел»
Ловрен подпишет контракт с «Лионом» на два года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперт по трансферам подтвердил скорый переход Ловрена из «Зенита» в «Лион»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости