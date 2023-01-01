Агент Батчи сообщил, что игрок восстановился от травмы и поедет с «Краснодаром» на сборы

Эдуардо Мариньо, агент полузащитника «Краснодара» Жуан Батчи, сообщил, что футболист поедет на зимние сборы «быков» с партнерами по команде.

05.01.2023 | Челси — Манчестер Сити

24-летний анголец травмировался перед матчем 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). 7 октября 2022-го Батчи был прооперирован в Мадриде.

«Жуан поедет на сборы вместе с командой. Он восстановился», — приводит слова Мариньо Sport24.

В текущем сезоне Батчи провел четыре матча за «Краснодар» и сделал одну результативную передачу.