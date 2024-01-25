«Сочи» обыграл молодежную команду в товарищеском матче

«Сочи» победил молодежную команду в товарищеском матче со счетом 3:0. Встреча прошла на базе клуба.

Голы забивали Кирилл Заика, Викторьен Ангбан и Мартин Крамарич.

2 февраля «Сочи» сыграет с «Ахматом» в товарищеском матче во время сбора в Турции.