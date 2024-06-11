Агент Тюкавина: «Костя отдал бы все свои индивидуальные призы за золото РПЛ»

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о настроении футболиста послу упущенного чемпионства в РПЛ.

«Не люблю сыпать соль на рану. Мы переписывались, понимаю, что он сильно расстроился. Уверен, что Костя все три своих приза — лучшему нападающему, лучшему игроку и за лучший гол — отдал бы за золото», — цитирует агента «РБ Спорт».