Агент Тюкавина: «Костя отдал бы все свои индивидуальные призы за золото РПЛ»
Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о настроении футболиста послу упущенного чемпионства в РПЛ.
«Не люблю сыпать соль на рану. Мы переписывались, понимаю, что он сильно расстроился. Уверен, что Костя все три своих приза — лучшему нападающему, лучшему игроку и за лучший гол — отдал бы за золото», — цитирует агента «РБ Спорт».
Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 15 голов и сделал 10 результативных передач в 30 матчах чемпионата России.
Источник: РБ Спорт
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|
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|6
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|
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|
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|
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|
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|
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|10
|13
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|31
|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
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|33-42
|26
|
16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
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|
Факел – Ахмат
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|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
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|25
|1
|4
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