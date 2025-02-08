Аршавин считает, что Соболев не закончит сезон РПЛ с нулем голов

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин считает, что форвард петербуржцев Александр Соболев не завершит сезон РПЛ с нулем голов.

«В целом мне кажется, что у Соболева сейчас моральные ощущения и моральный настрой лучше, он в каких-то эпизодах проявляет свои лучше качества, забил на сборах, по-моему, больше, чем все игроки «Зенита». С нулем голов в РПЛ он точно не закончит сезон, цифры не знаю. Если забьет пять голов, то будет шикарно», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В августе 2024 года нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». В РПЛ, в 11 матчах за новую команду, футболист не забил ни одного мяча.

По итогам первой части сезона РПЛ «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уступая лидирующему «Краснодару», у которого тоже 39 очков, по результатам личной встречи.