Агент Фернандеша заявил, что футболист зимой не перейдет в ЦСКА

Агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, рассказал, что его клиент зимой не станет игроком ЦСКА.

Информация о возможном переходе 26-летнего португальца в ЦСКА появилась в СМИ в феврале.

«Жорже не перейдет в ЦСКА этой зимой, футболист остается в «Витории», — цитирует Мартинша Sport24.

Фернандеш выступает за «Виторию Гимарайнш» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.