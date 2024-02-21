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Сегодня, 16:21

Агент Фернандеша заявил, что футболист зимой не перейдет в ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандеша, рассказал, что его клиент зимой не станет игроком ЦСКА.

Информация о возможном переходе 26-летнего португальца в ЦСКА появилась в СМИ в феврале.

«Жорже не перейдет в ЦСКА этой зимой, футболист остается в «Витории», — цитирует Мартинша Sport24.

Фернандеш выступает за «Виторию Гимарайнш» с 2020 года. В текущем сезоне он провел за команду 28 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Витория Гимарайнш
ФК ЦСКА (Москва)
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