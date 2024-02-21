Президент «Урала» не считает правильным введение налога на легионеров

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

«Пока не читал заявление Митрофанова. Но я не считаю это введение правильным, потому что уровень нашего футбола упал после отъезда легионеров в предыдущие два года. Сейчас надо немного подождать, когда молодые российские игроки будут готовы заменить легионеров, играя на их уровне. Тогда, наверное, данное предложение [введение налога на легионеров] будет интересным», — сказал Иванов «СЭ».

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч— за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

С сезона-2022/23 в чемпионате России каждая команда может иметь в заявочном листе не более 13 легионеров, а также 12 доморощенных игроков. На поле одновременно могут находиться 8 легионеров, при этом граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на поле считаются доморощенными игроками.