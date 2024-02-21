Первый тренер Акинфеева: «Месси стоит расти до уровня преданности Игоря»

Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль восхитился преданностью вратаря армейскому клубу.

«Акинфеев заслуженно и с отрывом является самым преданным футболистом в мире. Он обогнал даже Месси. Редчайший случай, когда лучшему футболисту в истории стоит расти до уровня преданности нашего Акинфеева», — приводит слова Коваля Sport24.

В составе московского клуба Акинфеев провел 755 матчей, в которых пропустил 682 мяча и 315 раз оставлял ворота «сухими».

Вместе с ЦСКА 37-летний голкипер стал шестикратным чемпионом России и семикратным победителем Кубка России. В сезоне-2004/05 красно-синие с вратарем в составе завоевали Кубок УЕФА.