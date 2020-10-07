Агент Евсеева прокомментировал уход его клиента из «Уфы»

Александр Маньяков, который представляет интересы Вадима Евсеева, в интервью «СЭ» сообщил, что его клиент самостоятельно решил покинуть пост главного тренера «Уфы».

— Это решение Вадима Валентиновича, — заявил «СЭ» Маньяков. — Поговорили с руководителями «Уфы», пришли к определенному знаменателю. Я пока с Вадимом не говорил, не знаю всех тонкостей беседы. Если Вадим принял решение, значит оно взвешенное. Он фундаментальный человек, не разбрасывается ни словами, ни поступками. Значит, так надо было.

44-летний специалист тренировал уфимцев с марта 2019 года. «Уфа» после 10 туров с 6 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.