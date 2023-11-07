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Сегодня, 12:12

В «Зените» сообщили о намерении продлить контракт с Круговым

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе над продлением контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.

«Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время. С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», — сказал Медведев «СЭ».

Текущее соглашение с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.

Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

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ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
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 Факел 14 5 3 6 13-16 18
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 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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