В «Зените» сообщили о намерении продлить контракт с Круговым

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе над продлением контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.

«Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время. С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», — сказал Медведев «СЭ».

Текущее соглашение с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.

Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.