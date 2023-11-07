В «Зените» сообщили о намерении продлить контракт с Круговым
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе над продлением контракта с защитником сине-бело-голубых Данилом Круговым.
«Естественно мы с нашими игроками, которые приводили команду к чемпионству, будем продлевать контракты в нужное время. С Мостовым уже продлили, теперь будем продлевать контракт с Круговым», — сказал Медведев «СЭ».
Текущее соглашение с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года.
Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.
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|14:00
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|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
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|
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|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
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|
Пари НН – Балтика
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|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
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Сочи – Рубин
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
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Федор Чалов
ЦСКА
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|
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Джон Кордоба
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|П
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|
Квинси Промес
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