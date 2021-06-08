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Тренерский штаб «Уфы» пополнили Безняк и Зарапин

14:55
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«Уфа» объявила о переходе в тренерский штаб команды Дмитрия Безняка и Анатолия Зарапина.

Публикация от ФК УФА / UFA FC (@ufafc)

44-летний Безняк назначен на позицию старшего тренера. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Луче», «СКА-Энергии», «Анжи», «Арарате». Последним местом работы был московский «Велес», где Безняк трудился с января 2019 года.

46-летний Запарин — тренер по работе с вратарями. Ранее специалист тренировал вратарей в нижегородской «Волге», калининградской «Балтике» и московском «Торпедо», а с 2019 года работал в «Велесе».

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/dmitrij-beznyak-i-anatolij-zarapin-popolnili-trenerskij-shtab-fk-ufa

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