Тренерский штаб «Уфы» пополнили Безняк и Зарапин
14:55
«Уфа» объявила о переходе в тренерский штаб команды Дмитрия Безняка и Анатолия Зарапина.
44-летний Безняк назначен на позицию старшего тренера. Ранее он работал ассистентом главного тренера в «Луче», «СКА-Энергии», «Анжи», «Арарате». Последним местом работы был московский «Велес», где Безняк трудился с января 2019 года.
46-летний Запарин — тренер по работе с вратарями. Ранее специалист тренировал вратарей в нижегородской «Волге», калининградской «Балтике» и московском «Торпедо», а с 2019 года работал в «Велесе».
Дополнительная информация:
http://fcufa.pro/news-new/dmitrij-beznyak-i-anatolij-zarapin-popolnili-trenerskij-shtab-fk-ufa
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