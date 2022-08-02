Агент Джикии рассказал о состоянии здоровья защитника перед матчем с «Уралом»

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о восстановлении игрока после повреждения.

«Восстановление Георгия идет по плану, все хорошо. Он успешно проходит курс реабилитации под наблюдением врачей. Уже есть положительная динамика, все под контролем. Сыграет ли он в матче против «Урала»? Об этом пока говорить преждевременно. Будет ясно ближе к делу», — сказал Шпинев «СЭ».

31 июля 28-летний российский защитник пропустил встречу 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

Матч 4-го тура премьер-лиги «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20.00 по московскому времени.