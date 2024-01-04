«Ахмат» не заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Куликове

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев опроверг информацию о переходе полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова в грозненский клуб.

«Информация о том, что «Ахмат» интересуется Куликовым, не соответствует действительности. Мы не интересуемся этим футболистом», — цитирует функционера Sport24.

25-летний Куликов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне футболист провел 7 матчей за железнодорожников и не отметился результативными действиями.