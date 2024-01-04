«Ахмат» не заинтересован в полузащитнике «Локомотива» Куликове
Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газаев опроверг информацию о переходе полузащитника «Локомотива» Даниила Куликова в грозненский клуб.
«Информация о том, что «Ахмат» интересуется Куликовым, не соответствует действительности. Мы не интересуемся этим футболистом», — цитирует функционера Sport24.
25-летний Куликов — воспитанник «Локомотива». В этом сезоне футболист провел 7 матчей за железнодорожников и не отметился результативными действиями.
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|4
|35-17
|36
|
3
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
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|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
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|9
|3
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|30
|
6
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|8
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|5
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|7
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|31-24
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|
9
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|7
|3
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|
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|5
|6
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|21
|
12
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|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
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|17-31
|11
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30 тур
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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