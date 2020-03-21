Агент Чалова: «Кристал Пэлас» предложил 25 миллионов фунтов за Чалова. Но ЦСКА сказал «нет»

Агент нападающего ЦСКА Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал, как проходили переговоры о переходе игрока в «Кристал Пэлас» и сколько английский клуб был готов заплатить за россиянина.

— Я впервые услышал о Чалове, когда его стали называть самым талантливым молодым игроком московского клуба. Поехал в Лондон на матч ЦСКА с «Арсеналом», там он проявил себя хорошо. И я начал собирать больше информации, — рассказал Эмиле в интервью Youtube-каналу Nobel. — Он искал агента, чтобы уехать в Европу. С этого все и началось.

Тогда ему было 20 лет. Но он уже думал, как взрослый мужчина. Очень умный и целеустремленный молодой человек. Не чувствуешь в общении с ним, что разговариваешь с юношей. Это довольно редкое качество.

В Европе считается, что с российскими футболистами работать очень сложно. Что их сложно понять и так далее. Но мой опыт говорит об обратном.

Смотрите, «Кристал Пэлас» предложил 25 миллионов фунтов. 100-процентная правда. Было конкретное предложение. ЦСКА, конечно, имел право отказаться, и в итоге клуб сказал «нет». Может они посчитали, что пока слишком рано его отпускать? Это их решение, мы его уважаем, но предложение было.

Трансферная стоимость складывается из разных мнений. У каждого клуба своя оценка. И все готовы потратить разную сумму. «Кристал Пэласу» Чалов очень понравился, и они очень хотели его подписать. И были очень настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит больше 25 миллионов, поэтому они его не продали. Он им нужен для чемпионата и попадания в Лигу чемпионов.

Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить хоть 30 миллионов. Но, честно говоря, в Европе только большие команды могут позволить себе трансферную стоимость Федора.