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Защитник «Факела» Калинин: «За Евсеева хочется биться и умирать на поле»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

«Я не хочу комментировать решения руководства. Я всего лишь футболист — выполняю на поле установку тренера. Руководство так решило. Сейчас результат есть. Значит, получилось правильно. Мы и с Дмитрием Анатольевичем показывали результат, но Вадим Валентинович — это, конечно, харизма. Большой человек, большой тренер», — приводят «Известия» слова Калинина.

Также он отметил, что прыжки Евсеева на стол в раздевалке после победных матчей бодрят игроков.

«Это классно (улыбается). Знаете, когда тренер на одной волне. Валерий Георгиевич Карпин — точно такой же. Он на одной волне с футболистами. Это подкупает. Хочется биться за тренера. То же самое с Вадимом Валентиновичем. Человечность, настоящие эмоции. За Евсеева хочется биться и умирать на поле», — добавил футболист.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако по результатам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0) сохранил прописку в РПЛ.

Евсеев возглавил воронежскую команду в начале мая этого года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова.

Источник: https://iz-ru.turbopages.org/iz.ru/s/1531916/aleksei-fomin/za-evseeva-khochetsia-bitsia-i-umirat-na-pole
Вадим Евсеев
Игорь Калинин
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

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Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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