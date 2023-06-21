Защитник «Факела» Калинин: «За Евсеева хочется биться и умирать на поле»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.

«Я не хочу комментировать решения руководства. Я всего лишь футболист — выполняю на поле установку тренера. Руководство так решило. Сейчас результат есть. Значит, получилось правильно. Мы и с Дмитрием Анатольевичем показывали результат, но Вадим Валентинович — это, конечно, харизма. Большой человек, большой тренер», — приводят «Известия» слова Калинина.

Также он отметил, что прыжки Евсеева на стол в раздевалке после победных матчей бодрят игроков.

«Это классно (улыбается). Знаете, когда тренер на одной волне. Валерий Георгиевич Карпин — точно такой же. Он на одной волне с футболистами. Это подкупает. Хочется биться за тренера. То же самое с Вадимом Валентиновичем. Человечность, настоящие эмоции. За Евсеева хочется биться и умирать на поле», — добавил футболист.

«Факел» занял 14-е место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23, однако по результатам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0) сохранил прописку в РПЛ.

Евсеев возглавил воронежскую команду в начале мая этого года, сменив на посту главного тренера Дмитрия Пятибратова.