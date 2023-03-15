Агент: «Надеемся, что Барриос сможет вернуться раньше, чем через 4 недели»

Луис Фелипе, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал о состоянии здоровья колумбийского футболиста.

«Вильмар чувствует себя нормально. Он ежедневно проходит физиотерапию. Надеемся, что он сможет вернуться раньше, чем через 4 недели», — приводит Sport24 слова агента.

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2). В текущем сезоне он провел 19 игр за «Зенит» в РПЛ.