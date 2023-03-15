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Генич рассказал, что просил Слуцкого организовать встречу с Дзюбой

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич рассказал новые подробности взаимоотношений с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

— Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался, — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

— По каким причинам?

— Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.

— Вы расстроились?

— Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить. Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить. Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду.

Ранее Дзюба негативно высказывался о Гениче и отметил, что готов поговорить с ним по-мужски.

С февраля 2023 года 34-летний форвард выступает за «Локомотив». На его счету 3 гола в двух матчах за московскую команду в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-slutskij-skazal-chto-dzyuba-ne-hochet-govorit-so-mnoj/
Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 - : -
18.03 14:15
Урал – Динамо
 - : -
18.03 16:30
Факел – Сочи
 - : -
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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