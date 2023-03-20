Булыкин рассказал, с чем могут быть связаны последние поражения «Зенита»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о неудачном выступлении «Зенита» в последних матчах.

«Думаю, что вторая подряд неудача «Зенита» всех удивляет. По-моему, тут сыграли роль и некоторый спад команды, и стечение обстоятельств. Никто не назовет какую-то одну конкретную причину. Могла сказаться чья-то травма, невезение, расслабленность. На результат влияют много факторов. С одной стороны, «Зенит» может себе позволить некоторую расслабленность в РПЛ. Поскольку питерцы, вероятно, считают, что обыграют ближайших конкурентов в очных встречах. Они и станут моментом истины. Я в таких случаях вспоминаю, как во времена моих выступлений за «Локомотив» мы лидировали с отрывом в 9 очков. Но потом этот гандикап быстро испарился, и пришлось играть «золотой матч» с «Зенитом». Так что для меня даже 9 очков — это не та разница, с которой можно расслабиться», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее «Зенит» уступил «Динамо» в игре 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 4:5), а также проиграл ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ (0:1).

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга сохраняет первую строчку в турнирной таблице чемпионата России (48 очков).