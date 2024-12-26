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Агент Барбоза: «Спартаку» будет нелогично сейчас продавать Мангаша»

Камила Абдурахманова
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Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Рикарду Мангашем.

«Когда Рикарду начали связывать со «Спартаком», я сразу говорил, что у него мало практики на уровне большого клуба. Но он провел мало времени в клубе и продавать его сейчас будет нелогично. В то же время клубе должны оценить его положение, и если там посчитают, что логичнее будет отдать его в аренду, это тоже может быть вариантом», — заявил Барбоза «РБ Спорт».

26-летний защитник Рикарду Мангаш провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Рикарду Мангаш
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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