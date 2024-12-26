Агент Барбоза: «Спартаку» будет нелогично сейчас продавать Мангаша»

Футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал ситуацию с защитником «Спартака» Рикарду Мангашем.

«Когда Рикарду начали связывать со «Спартаком», я сразу говорил, что у него мало практики на уровне большого клуба. Но он провел мало времени в клубе и продавать его сейчас будет нелогично. В то же время клубе должны оценить его положение, и если там посчитают, что логичнее будет отдать его в аренду, это тоже может быть вариантом», — заявил Барбоза «РБ Спорт».

26-летний защитник Рикарду Мангаш провел за «Спартак» 13 матчей и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.