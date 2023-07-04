Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:14

Агент Барбоза предположил, чем обусловлен интерес «Зенита» к молодым бразильским футболистам

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Португальский агент Паулу Барбоза объяснил, почему «Зенит» заинтересован в приобретении молодых бразильских игроков.

«Интерес «Зенита» к молодым бразильским игрокам может быть обусловлен совокупностью причин. Естественно, это может быть вложением в будущее, но также это могут быть и топовые игроки, которые в самое ближайшее время могут помочь команде. «Зенит» рассчитывает на то, что эти футболисты станут намного дороже. Это главные причины интереса», — цитирует Барбозу «Спорт День за Днем».

В июне «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 50 процентов прав на 17-летнего вингера Педриньо. Также сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Фламенго» Виктору Уго.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-barboza-vendel-navredil-sam-sebe-v-situatsii-s-zenitom
Футбол
ФК Зенит
Паулу Барбоза
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женский чемпионат Европы по гандболу 2026 года перенесут из России в другую страну
Шведский баскетболист Йеребко рассказал, что жалеет о переходе в ЦСКА
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Бушманов считает, что трансфер Санчеса позволит «Спартаку» приблизиться к «Зениту»
Агент Языджи: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»
Источник: «Ростов» хочет подписать иранского футболиста Мохеби
Форвард «Ростова» Турищев на правах аренды перешел в «Родину»
Гладилин: «Санчес может быть дорогим, но он как раз то, что нужно «Спартаку»
Адиев: «Решение о переходе в «Бешикташ» нужно принимать самому Зайнутдинову, я его поддержу в любом случае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард «Ростова» Турищев на правах аренды перешел в «Родину»

Даду объяснил, почему считает Гинера лучшим футбольным менеджером в истории РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости