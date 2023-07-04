Агент Барбоза предположил, чем обусловлен интерес «Зенита» к молодым бразильским футболистам
Португальский агент Паулу Барбоза объяснил, почему «Зенит» заинтересован в приобретении молодых бразильских игроков.
«Интерес «Зенита» к молодым бразильским игрокам может быть обусловлен совокупностью причин. Естественно, это может быть вложением в будущее, но также это могут быть и топовые игроки, которые в самое ближайшее время могут помочь команде. «Зенит» рассчитывает на то, что эти футболисты станут намного дороже. Это главные причины интереса», — цитирует Барбозу «Спорт День за Днем».
В июне «Зенит» выкупил у «Коринтианса» 50 процентов прав на 17-летнего вингера Педриньо. Также сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга проявляет интерес к 19-летнему полузащитнику «Фламенго» Виктору Уго.
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13
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15
|Рубин
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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