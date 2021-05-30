Агент Арнаутовича отреагировал на новость о возможном переезде игрока в РПЛ

Даниэль Арнаутович, брат и агент нападающего клуба «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, прокомментировал «СЭ» информацию о внимании к футболисту со стороны «Краснодара» и «Динамо». Ранее об интересе «быков» к игроку сообщал «Чемпионат».

«Это просто слухи! У Марко до сих пор есть контракт с «Шанхаем». Я не знаю, что произойдет во время летнего трансферного окна. Он может и уйти, и остаться. Не хочу говорить о слухах», — сказал Арнаутович «СЭ».

Арнаутович выступает за «Шанхай СИПГ» с лета 2019 года. За это время форвард провел 39 матчей за китайский клуб, в которых забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи. Также австриец ранее выступал за «Интер», «Твенте», «Сток Сити» и «Вест Хэм».

Арнаутович является игроком сборной Австрии.

(Данил Алешин)