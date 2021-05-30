Петржела: «Зениту» надо научиться играть в любой группе, тогда уже можно рассуждать о корзинах»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на попадание клуба из Санкт-Петербурга в третью корзину при жеребьевке группового турнира Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

«Надо научиться играть в любой группе, тогда уже можно рассуждать о корзинах, — сказал Петржела «СЭ». — А вообще всё равно — это Лига чемпионов. «Зенит» должен себя чувствовать уверенно в любой корзине. А так, нет разницы первая корзина или третья. Команда будет играть с грандами? Это же хорошо для болельщиков, разве нет? В футбол надо играть для людей, для болельщиков. У нас, например, «Славия» вышла в Лигу чемпионов. Хотелось видеть чешскую команду в группе против сильных соперников».

Петржела также поделился ожиданиями от предстоящего выступления «Зенита» в Лиге чемпионов.

«Надеюсь, что в этом году «Зенит» выступит лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Это была просто катастрофа. «Зениту» не хватает опыта в европейском футболе. Будем надеяться, что все получится», — добавил Петржела.

29 мая «Челси» выиграл у «Манчестер Сити» (1:0) в матче финала Лиги чемпионов. Если бы победителем ЛЧ стали «горожане», то в первой корзине освободилось бы одно место — и его занял бы «Зенит» как чемпион седьмой по рейтингу страны перед началом прошлого евросезона.

(Артем Бухаев)