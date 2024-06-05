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Сафонов: «Бердыев признался, что реально был идиотом, когда сорвались переговоры со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Алексей Сафонов рассказал, как сорвался переход Курбана Бердыева на пост главного тренера «Спартака» в начале сезона-2016/17.

«Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в «Спартак» на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Была такая ситуация, что он еще что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки. Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в «Локомотив» просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу. У них переговоры так и закончились. Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда», — цитирует Metaratings.ru Сафонова.

В начале сезона-2016/17 Бердыев мог сменить Дмитрия Аленичева, но сделка сорвалась и новым главным тренером «Спартака» был назначен Массимо Каррера.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-safonov-berdyev-priznalsya-chto-byl-idiotom-v-istorii-so-spartakom-369673/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексей Сафонов
Курбан Бердыев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
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 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
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 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
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Балтика – Локомотив
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