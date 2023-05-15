Агент Абаскаля заверил, что тренер точно останется в «Спартаке» на следующий сезон

Тим Мешедер, работающий в спортивном агентстве G11, персонально следящий за карьерой тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, отреагировал на слухи о возможном отъезде испанца.

«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке». Его будущее — только «Спартак», и нет ничего другого», — сказал Мешедер «СЭ».

Также агент прокомментировал эпизод после матча «Химки» — «Спартак», когда Абаскаль отказался проводить пресс-конференцию, лишь сообщив об этом журналистам.

«Если говорить о моем персональном мнении, не нужно говорить о всех футбольных эпизодах, которые происходят на поле во время игр «Спартака». Мы все видели, что было и почему он так быстро завершил пресс-конференцию», — добавил Мешедер.

Ранее известный агент Тимур Гурцкая в видео на канале «Это футбол, брат!» сообщил, что Абаскаль имеет предложение о работе в Европе и делает все, чтобы покинуть команду.