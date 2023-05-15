Рианчо: «Клотет заслужит огромное уважение, если останется в «Торпедо» и вернет команду в РПЛ»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе своего соотечественника Жозепа Клотета в московском «Торпедо».

«Конечно, пока рано судить о работе Клотета в «Торпедо» — прошло слишком мало времени. Надо учитывать тот факт, что все воспитанники испанской тренерской школы — сильные теоретики. Возможно, философия тренера не подошла футболистам. Но если команда изначально находилась в плохом состоянии, то за это время тренер не смог бы ничего поменять. Клотет заслужит огромное уважение, если останется в «Торпедо» и вернет команду в РПЛ. Это будет очень красивая история», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

46-летний Жозеп Клотет стал главным тренером «Торпедо» в конце марта 2023 года. При нем автозаводцы потерпели 6 поражений и одержали 1 победу в 7 матчах РПЛ.

В 27 туре чемпионата России «Торпедо» проиграло ЦСКА со счетом 0:3 и досрочно вылетело из Российской Премьер-Лиги.