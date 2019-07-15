Аджоев рассказал, что "Арсенал" сформирован на 70 процентов к началу сезона

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев рассказал в интервью пресс-службе клуба о сложности ведения переговоров во время трансферного окна в Европе. Он отметил, что клуб сформировал команду на 70 процентов.

– Гурам Захарович, летнее межсезонье подошло к концу, как вы оцените его итоги? Все ли поставленные задачи выполнены?

– У нас было очень мало времени. И если футболисты ушли в отпуск, то спортивный директор, селекционный отдел и клубный менеджмент продолжали работу по поиску новичков и продлению контрактов с игроками, у кого они закончились. Нам удалось к началу сезона сформировать команду на 70 процентов. К счастью, до конца августа еще достаточно времени, и мы продолжим искать футболистов на позиции, которые требуют усиления.

– Сейчас "Арсеналу" проще было работать на трансферном рынке, так как для многих футболистов возможность сыграть в Лиге Европы очень притягательна?

– Давайте я немного разъясню ситуацию по работе трансферного окна в Европе. Многие европейские команды только выходят из отпуска, руководители и тренеры планомерно определяются с составом. Следовательно, сложно вести переговоры, например, с португальскими клубами, так как они еще до конца не определились, кто им будет нужен в сезоне, а на кого они не рассчитывают.

Повторюсь, пауза в нашем чемпионате очень маленькая и это напрямую влияет на комплектование команды. Вы же понимаете, что мы не можем ждать конца августа и закрытия трансферного окна. Первый матч в чемпионате 12 июля, а 25-го стартуем в Лиге Европы, где нужно показать максимальный результат. Спасибо нашему селекционному отделу, который на данный момент сумел закрыть практически все проблемные позиции.

– ПФК "Арсенал" продлил контракты со многими лидерами, как это удалось сделать?

– Все просто. За последние несколько лет команда стала настоящей семьей. Невооруженным взглядом видно, как парни друг за друга переживают и делят вместе и радости, и горести. В современном футболе редко такое встретишь. Второй фактор – стабильность. Каждому футболисту очень важно понимать, что будет завтра. Ребята не дадут соврать, в "Арсенале" нет задержек по зарплате или премиальным. А самое главное – выполняются обещания, которые мы даем. Поверьте, далеко не все клубы премьер-лиги могут этим похвастать. Игрокам в такой ситуации остается только выходить на поле и выкладываться по максимуму.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр