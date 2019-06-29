Адвокат жены Глушакова: "Денис в "Ахмате" будет платить треть зарплаты в качестве алиментов, но мы еще не разобрались со "Спартаком"

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены экс-полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, рассказал "СЭ", как футболист будет выплачивать алименты в новом клубе. Сегодня стало известно, что 32-летний россиянин подписал контракт с "Ахматом" на один год с возможностью продления еще на один.

Бракоразводный процесс Глушаковых длится с осени прошлого года, в феврале стало известно, что Никулинский суд Москвы взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты.

– Даже и не знал, что Глушаков теперь в "Ахмате", спасибо, что сообщили. Что касается алиментов – все очень просто, есть решение суда, есть исполнительный лист, который будет передан в "Ахмат", но нам еще нужно разобраться со "Спартаком", – сказал Жорин. – Мы направили адвокатский запрос, поскольку сумма, которую выплатили Глушакову по итогам расторжения, ниже, чем предполагалось по контракту с московским клубом. Будем разбираться, с чем это связано. Возвращаясь к "Ахмату" – по закону Денис будет перечислять треть всего заработка в качестве алиментов. (Иван Торопцев)

"А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч!" Глушаков – в "Ахмате". Что об этом нужно знать // Рамзан Кадыров: "Опыт и мастерство Глушакова помогут "Ахмату" //Денис Глушаков: "Ищу работу" // Глушакову пора забыть о миллионах евро