Адвокат: "Вес Кокорина в СИЗО не изменился - 82 кг"

Адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Суткалова заявила, что его вес в СИЗО остался прежним.

Ранее суд продлил арест Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева до 25 сентября. Футболистам инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

- С каким весом пришел в СИЗО Кокорин, такой вес и есть на данный момент. Что касается опубликованных в СМИ фотографий, то был взят такой ракурс, который не позволяет делать выводы о состоянии Александра, - цитируют Стукалову "РИА Новости". - В суд была представлена медкарта Саши, вес футболиста Кокорина по состоянию на 2 апреля 2019 года составляет 82 кг.

Кокорин набрал вес? Как он менялся. Фото