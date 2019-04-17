Адвокат Стукалова: "Кокорин – один из лучших нападающих мира. А мы можем сделать из него инвалида"

В среду, 17 апреля, в Мосгорсуде проходит заседание суда на апелляцию по мере пресечения Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

– Кокорин играет за сборную! Количество болельщиков и популярность этого вида спорта говорит о том, что он скрыться никак не может. В городах плакаты висят с его изображением! Говорить о том, что они могут скрыться, выглядят неразумно.

Количество писем с благодарностями по поводу Кокорина нельзя посчитать. Он помогал инвалидам, делал спортивные поля, помогал людям. Александр практически не видел детство. Вся его жизнь с 7 лет – это спорт, это адский труд. Хороших футболистов очень мало, у нас на свете есть порядка 5 миллиардов (по официальным данным 7,53 миллиарда – Прим. "СЭ"), а звезд футбола можно пересчитать по пальцам. А Кокорин – один из лучших нападающих сейчас. А мы можем выпустить инвалида! Я как судью и как женщину и как мать поменять меру пресечения. (Александр Рогулев)

Кокорин – Мамаев: изменят ли игрокам меру пресечения? Live!