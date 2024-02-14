Известный адвокат Сергей Жорин в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Если этот приговор вступит в силу, а его можно обжаловать в высших инстанциях, то «Спартаку» будет целесообразнее расторгнуть контракт с Промесом, чем планировать свои международные выезда и думать о безопасности игроке. Таких стран, которые могут экстрадировать Промеса в Нидерланды много. Ситуация напряженная, дело пахнет керосином. Если приговор вступит в силу, то «Спартак», скорей всего, расторгнет контракт с игроком», — сказал Жорин «СЭ».

Суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».