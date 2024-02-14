Отец Кокшарова рассказал о словенском паспорте нападающего «Краснодара»

Прославленный российский гандболист Эдуард Кокшаров рассказал о словенском паспорте сына Александра, который выступает за «Краснодар».

«В его случае это как виза, которую не надо продлевать. Она действует на протяжении всей жизни. Был ли интерес к нему из Словении? Мы много и четко доносили нашу позицию. Всем все было объяснено через менеджеров. К нам даже предложения оттуда не поступают — не было такого, чтобы нам кто-то звонил и на что-то уговаривал», — приводит слова Кокшарова Sport24.

В текущем сезоне Кокшаров провел 9 матчей за основную команду «Краснодара», отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.