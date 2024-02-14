В Нидерландах заявили, что Промесу следует остаться в России на всю жизнь

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Наверное, ему следует оставаться в России всю оставшуюся жизнь, если он не хочет попасть в тюрьму в Нидерландах. Думаю, клубу не понадобится искать Промесу замену, если он будет играть в РПЛ», — сказал Каптейнс «СЭ».

Суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».