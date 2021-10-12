Адвокат рассказал подробности иска с требованием признать Азмуна отцом ребенка жительницы Казани

Адвокат Андрей Дмитриев рассказал, когда было принято решение подать иск со стороны жительницы Казани на нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Дочь родилась в мае 2021 года, ей 5 месяцев. Иск был подан в Приморский районный суд Санкт-Петербурга после рождения ребенка в июле, когда сторонам не удалось решить вопрос мирно. Заседание по делу состоится 8 декабря 2021. Девушка пока не готова общаться с журналистами. Была ли реакцию от Азмуна после резонанса? Никакой реакции кроме комментария некоего агента не последовало», — сказал Дмитриев «СЭ».

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты нападающего. 26-летний иранец провел в казанском «Рубине» 4 года (2013-2015, 2017-2019).