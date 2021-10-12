«Локомотив» представит стратегию клуба на пресс-конференции с участием Рангника

19 октября состоится пресс-конференцию руководства футбольного клуба «Локомотив», которая состоится в пресс-центре стадиона «РЖД Арена». На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба, сообщает сайт московской команды.

В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров ФК «Локомотив» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник.

Напомним, ранее «Локомотив» покинул главный тренер Марко Николич, при котором клуб завоевал серебро и бронзу РПЛ, а также одержал победу в Кубке России. Ему на смену пришел Маркус Гисдоль.

После десяти туров чемпионата России москвичи идут на четвертом месте в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 17 очков.