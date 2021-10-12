В «Спартаке» рассказали о травме Умярова

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме полузащитника Наиля Умярова.

«Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углубленного обследования будут понятен характер травмы и сроки восстановления», — сказал Зеленов.

Во втором тайме матча с Литвой (3:0) игрок неудачно подвернул ногу. Футболист не смог сам покинуть поле. Ему помогали врачи, так как Умяров не мог опираться на левую ногу.

Он был сразу заменен на Тимура Сулейманова. Умярову наложили фиксирующую повязку на голеностоп.