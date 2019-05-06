Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, во время прений по делу футболиста в Пресненском суде Москвы заявил о том, что его клиент не может получить реальное наказание. Хавбек, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– По отношению к Мамаеву возможно применение только условного наказания. И можно ограничиться фактически отбытым (сроком) и освободить из-под стражи после вынесения приговора. Надеюсь на законный, справедливый приговор, который устроит все стороны и общество, – заявил Бушманов. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: начались прения. Live!