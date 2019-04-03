Адвокат Мамаева: "Действия обвиняемых были спонтанными"

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов сказал, что защитники выскажут свою позицию о том, как стоить классифицировать действия его клиента, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого, 9 апреля. На этот день намечено заседание по существу, которое также пройдет в Пресненском суде столицы.

Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина обвиняют в избиении Пака, а также гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталия Соловчука, в начале октября 2018 года. Сегодня на заседании в Пресненском районном суде футболистам продлили срок содержания в СИЗО до 25 сентября этого года.

– По какой статье, по мнению защиты, должны квалифицироваться действия каждого из обвиняемых?

– Каждый совершал свои действия, они были спонтанными. Мы свое отношение к обвинению, безусловно, выразим 9 числа. Нашу позицию вы узнаете, кто и какую квалификацию считает правильной.

Что касается Мамаева, мы изначально говорили, что в его действиях отсутствует хулиганство. Также нет оснований привлекать его по факту причинения побоев из хулиганских побуждений. По единственному эпизоду, причинению легкого вреда здоровью, также отсутствуют признаки хулиганских побуждений. Можно классифицировать как легкий вред здоровью, часть первая статьи 115. Это преступление небольшой тяжести, не предусматривающее наказания, связанного с лишением свободы. (Андрей Михайлов) ​

Кокорин и Мамаев – в СИЗО еще на полгода. Главное // Что было на закрытом заседании по Кокорину и Мамаеву. Полная информация